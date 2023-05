“Qui non si festeggia”: la scritta choc e un disegno del Vesuvio che erutta, riferita all’ormai imminente festa per il terzo scudetto del Napoli, è comparsa nelle scorse ore al corso Alcide De Gasperi a Castellammare di Stabia. Una enorme iscrizione lunga diversi metri, realizzata sul muro che divide il marciapiede dai binari della Ferrovia dello Stato. Il tutto completato appunto dal disegno di un vulcano in eruzione e da una fantomatica firma, “Drughi”, che rimanderebbe allo storico gruppo ultras della Juventus.

“Qui non si festeggia” e un Vesuvio che erutta: scritte choc a Castellammare contro la festa scudetto del Napoli

In realtà i festeggiamenti anche a Castellammare di Stabia, come a Napoli e nel resto della provincia partenopea, sono ormai prossimi. Dal centro alla periferia, interi quartieri sono stati “vestiti” d’azzurro per celebrare la squadra di mister Luciano Spalletti. Anche per questo motivo la scritta comparsa al corso Alcide De Gasperi stona notevolmente con il clima creatosi nella città delle acque.

La possibilità di problemi di ordine pubblico

Nelle scorse ore, però, la possibilità di problemi di ordine pubblico in seguito al pareggio tra Napoli e Salernitana sta suscitando preoccupazioni in tutta Italia. La festa che sarebbe stata organizzata domenica in caso di vittoria, avrebbe evitato questi possibili problemi, ma ora si teme che i festeggiamenti spontanei dei tifosi azzurri possano sfociare in tensioni.

In tutta Italia, infatti, si sta formando una sorta di alleanza trasversale tra tifosi di fedi diverse che criticano i festeggiamenti del Napoli per le strade di molte città. Si prevedono cortei, bandiere e cori che invaderanno l’Italia, e quindi anche a Castellammare di Stabia, tra oggi e domani notte, a meno che gli azzurri ad Udine non incappino in un inatteso scivolone e si debba aspettare la partita casalinga con la Fiorentina, che si terrà domenica.