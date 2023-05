I finanzieri del comando provinciale di Milano stanno portando avanti l’operazione “Money Delivery” coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia (Dda) della Procura della Repubblica locale. L’attività ha come obiettivo l’individuazione di ben 40 persone a vario titolo coinvolte in due distinte organizzazioni dedite al traffico di droga, principalmente cocaina, marijuana, hashish ed altre sostanze stupefacenti destinate al mercato nazionale, con particolare riferimento alla regione Lombardia.

Traffico di droga dalla Lombardia, scatta l’operazione “Money Delivery”: indagati anche in Campania

L’attività di indagine ha consentito di individuare l’attività illecita delle due organizzazioni e di ricostruire la complessa rete di connivenze e di scambi che hanno permesso la diffusione della droga in gran parte del territorio nazionale, compreso il Nord Europa.

In particolare, una delle due organizzazioni operava in un quartiere di Milano, mentre l’altra aveva ramificazioni in Lombardia e nel Nord Europa. La vastità delle attività illecite svolte dalle due organizzazioni ha reso necessario un coordinamento tra le forze dell’ordine su tutto il territorio nazionale per effettuare una serie di perquisizioni mirate. Per supportare le attività di ricerca e perquisizione, le unità aeree del Corpo sono state impegnate in tutta Italia.

La disarticolazione di due organizzazioni

L’arresto di queste persone e la disarticolazione di queste due organizzazioni costituiscono un successo importante per le forze dell’ordine italiane. Grazie a questa operazione, si spera di poter interrompere la catena del traffico di droga che aveva ormai radicato in modo preoccupante il territorio lombardo e il nord Italia in generale.