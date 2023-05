Napoli nella serie A

Le monache di clausura, solitamente impegnate nella preghiera e nella contemplazione, hanno deciso di mostrare il loro tifo per la squadra partenopea in una foto che le ritrae con bandiere, magliette azzurre e addirittura bottiglie di spumante dalle etichette dello stesso colore.

Suor Rosa Lupoli, badessa del monastero, ha anche pubblicato un post sui social network in cui si esprime la sua gioia per il successo imminente del Napoli e invita tutti a continuare a festeggiare.

Anche molte chiese napoletane decorate d’azzurro

Anche molte chiese e parrocchie della città hanno seguito l’esempio delle suore e decorato i propri esterni con i colori azzurro e celeste, in segno di supporto alla squadra. La vicenda dimostra come lo sport possa unire le persone e coinvolgere tutti, anche chi vive in luoghi solitamente lontani dal frastuono del mondo esterno.

Già nei giorni scorsi era apparsa la notizia delle “Sisters act” del Napoli di un istituto religioso di Casoria dove le religiose seguono la squadra azzurra che si appresta a vincere lo scudetto.

Le Francescane di Casoria: ecco le “Sisters act” del Napoli

Le suore Francescane Adoratrici della Croce hanno fatto parlare di sé negli ultimi giorni, grazie alla loro partecipazione al tifo per il Napoli, la squadra di calcio della città che sta lottando per la conquista dello scudetto. Le religiose, provenienti da diverse parti del mondo, hanno dimostrato grande entusiasmo e passione per la squadra azzurra, imparando gli inni della squadra e condividendo i momenti di gioia con gli allievi e gli studenti della scuola.

Secondo la madre superiora delle suore, il calcio è uno sport che contribuisce positivamente alla formazione personale e sociale dei ragazzi, e per questo motivo le religiose hanno deciso di incoraggiare i loro allievi ad appassionarsi alla squadra del Napoli. Le suore hanno seguito in modo assiduo le partite della squadra, anche grazie ad un dono di uno dei genitori degli allievi che ha permesso loro di guardare le gare in televisione.

Grande entusiasmo nell’istituto religioso: coinvolti anche gli studenti

Inizialmente le suore hanno cantato gli inni del Napoli in gran segreto, ma poi, con il passare dei giorni e con il Napoli che continuava a vincere, hanno cominciato ad esibirsi in pubblico, portando bandiere e striscioni per addobbare la scuola. Gli allievi hanno dimostrato grande entusiasmo, indossando le magliette della squadra al posto della divisa scolastica.

Con l’avvicinarsi della partita decisiva contro l’Udinese, le suore hanno intensificato il loro tifo per il Napoli, riunendosi sul ballatoio della scuola e cantando con chitarra e tamburelli gli inni della squadra. “Sarò con te ma tu non devi mollare, abbiamo un sogno nel cuore Napoli torna campione…”, hanno intonato con grande passione, dimostrando di essere delle vere e proprie tifose del Napoli.

Per le suore e gli allievi della scuola di Casoria, questi giorni sono stati indimenticabili, segnati dall’entusiasmo e dalla passione per il calcio e per la squadra del loro cuore.