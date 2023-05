Boxing Improta alla XXII Edizione Corri e Cammina Casaluce

Nella mattinata di domenica 30 aprile, la Boxing Improta Casaluce ha partecipato alla XXII Edizione “Corri e Cammina – Memorial Gabriele Felago, Vincenzo Di Martino e Maura Di Puoti“. Una gara podistica organizzata dallo storico Club Inter di Casaluce che permette di percorrere agli agonisti dieci chilometri ed un chilometro a bambini e ragazzi.

“È stata una bella giornata all’insegna dello sport e dell’ amicizia – commenta lo Staff Improta, capitanato dagli istruttori Giovanni e Vincenza Improta -. Hanno partecipato tantissimi podisti provenienti da varie province della Campania. Complimenti a tutto il team nerazzurro per l’ottima organizzazione dell’evento e per il ricordo di Gabriele, Vincenzo e Maura. Quest’ultima era amica del cuore di un nostro fratello, Nico, con cui condivideva la grande passione per il canto. Sono ragazzi che ci hanno lasciato prematuramente, ma rimarranno sempre nel cuore dei loro amici e della comunità di Casaluce”.