Anche nella città della Pasta si sente forte la passione per il calcio Napoli. Il terzo scudetto dei napoletani, dopo ben 33 anni dall’ultimo campionato conquistato (1989-1990) – ai tempi di Maradona e compagni – è infatti prossimo ad essere finalmente conquistato. Nel frattempo la maggior parte delle strade principali del paese, circondato dai Monti Lattari, sono già state decorate a dovere per lo storico traguardo. Pubblichiamo quindi tutte le fotografie che abbiamo scattato in questi giorni a Gragnano.

La situazione della capolista al 4 maggio

La SSC Napoli si accinge a giocare la partita contro l’Udinese, mentre la Lazio, seconda in classifica, ha appena vinto per 2-0 il match contro il Sassuolo. Come abbiamo già detto la società sportiva partenopea è distante solo 1 punto dal successo finale. Quindi per potersi dichiarare a tutti gli effetti Campione d’Italia, indipendentemente dal risultato della Lazio, gli basterà appunto semplicemente un pareggio. Anche nel caso in cui si presentasse una vittoria della Lazio ed una sconfitta del Napoli, ad ogni giornata di campionato si ripeterà la stessa situazione, cioè i partenopei ad 1 solo punto dallo scudetto (ripetiamo indipendentemente dalle vittorie della Lazio).