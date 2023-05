“Un patto anti-clan per dire no alla camorra e promuovere azioni concrete per la legalità sul territorio. Noi vogliamo una città finalmente libera da ogni forma di criminalità e siamo pronti a mettere in atto ogni iniziativa opportuna per scacciare definitivamente ombre e oscurità dalla nostra città”. Così Corrado Scarlato, candidato sindaco del Comune di Scafati.

Corrado Scarlato: “Un patto anti-clan per tutti i candidati di Scafati”

“Rivolgo pertanto un invito a tutti i candidati sindaco – ha continuato Scarlato – a sottoscrivere insieme a noi il patto anti-clan, contenente una serie di impegni da assumerci per arginare il rischio di infiltrazioni camorristiche: invio immediato di tutte le liste elettorali all’Anac; installazione di nuove telecamere di videosorveglianza in tutti i quartieri; supervisione costante e patti di integrità per tutte le procedure e le gare di appalto indette dal Comune, in particolare quelle del Pnrr; valorizzazione delle attività dei beni confiscati alla camorra entro il primo anno di amministrazione; contrasto all’abusivismo; partecipazione attiva di scuole, parrocchie e associazioni per attuare insieme la rivoluzione culturale; sport e lavoro come antidoto al clan per i giovani di Scafati.

La lotta alla camorra non ha colori né bandiere

La lotta alla camorra non ha colori né bandiere. E su questo tema non molleremo di un centimetro, per attuare la rigenerazione urbana attesa ormai da troppi anni nella nostra città”.