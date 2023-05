Napoli è già in festa in attesa dell’evento sportivo più atteso dell’anno: la conquista dello scudetto. I tifosi azzurri hanno già invaso le strade del capoluogo campano in vista della partita contro l’Udinese, in programma questa sera. La città è interamente decorata di azzurro, il colore del club partenopeo, e migliaia di supporter indossano le maglie della squadra.

La partita sarà trasmessa su dieci maxischermi collocati sulla pista di atletica dello stadio Maradona, che ospiterà oltre 50.000 tifosi, tutti azzurri. Anche il settore solitamente riservato agli ospiti è stato colorato di azzurro per l’occasione. Inoltre, i due maxischermi fissi appesi nella parte alta delle tribune laterali mostreranno la partita in diretta, mentre il campo sarà coperto da una grande bandiera azzurra con il simbolo del club e la data dell’evento.

Non solo nel Maradona si respira l’aria della festa, ma anche fuori dallo stadio dove gli ultras sono già pronti per la grande festa. Sono presenti grandi bandiere e fumogeni azzurri che hanno già invaso il quartiere, e migliaia di tifosi si sono radunati in strada in tutta la città, dal Lungomare alla Sanità, dalla Piazza Plebiscito a via Toledo.

Tutti vestiti di azzurro i tifosi in arrivo allo stadio, tutti con le maglie di quest’anno, dagli adulti ai ragazzini con le casacche di Osimhen e Kvaratskhelia, Di Lorenzo e Zielinski, ma tanti hanno deciso di vestirsi con la maglia di Maradona.

La storia del club negli ultimi anni è presente ovunque, con tanti tifosi che hanno deciso di indossare le maglie dei loro idoli del passato come Hamsik, Lavezzi, Cavani e Maradona. Il presidente De Laurentiis, che ha portato il club dalla Serie C alla vetta della Serie A in 17 anni, ha deciso di non seguire la squadra in trasferta ma di rimanere a Napoli e festeggiare con i tifosi allo stadio Maradona.

Il presidente azzurro ha scelto oggi di non andare a Udine con la squadra ma di restare a Napoli, per godersi la serata con i napoletani allo stadio Maradona, in una nuova condivisione tra club e ultras che funziona.

La città è pronta ad esplodere in una grande festa, pronta ad accogliere la squadra azzurra per la celebrazione di uno dei traguardi più importanti nella storia del club partenopeo.