“Una città disseminata di rifiuti in ogni dove. Mi piange il cuore nel vedere le strade e le piazze ricolme di sporcizia e una raccolta differenziata che sprofonda miseramente, nonostante l’aumento voluto dall’attuale amministrazione per il costo di gestione del servizio. A piangere sono soltanto i cittadini, che vedono le loro tasche svuotate da una tariffa esosa per la Tari, mentre la città affonda tra i rifiuti”. Così Rosa Capuozzo, candidato sindaco di Quarto.

Quarto, Rosa Capuozzo: “Ripartiamo da vivibilità e quotidianità per cancellare il malgoverno”

“Noi siamo pronti a ribaltare questo scenario, avviando innanzitutto una riorganizzazione del servizio di raccolta differenziata, che consentirà di garantire la pulizia di tutte le strade attraverso un piano mirato che andrà a prevedere l’istituzione di guardie ambientali e di telecamere anti-sversamento, oltre a specifici controlli sull’esecuzione regolare dei conferimenti.

Attraverso gli uffici comunali, andremo ad abbattere poi tutti gli sprechi, per abbassare rapidamente le aliquote e ridurre la tassa sui rifiuti, prevedendo anche apposite ulteriori agevolazioni per le fasce deboli.

“Attiveremo una sinergia costante con le associazioni, le parrocchie e le scuole”

E attiveremo inoltre una sinergia costante con le associazioni, le parrocchie e le scuole per promuovere specifiche attività di sensibilizzazione in tutti i quartieri, allo scopo di indirizzare giovani e adulti ad una corretta esecuzione della differenziata e garantire decoro e pulizia nella nostra città. Ripartiamo dalla vivibilità e dalla quotidianità, per cancellare il malgoverno e far rinascere insieme la nostra Quarto”.