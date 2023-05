“Ho appreso ufficialmente della decisione di Anm di tagliare la tratta del bus 204, il giorno 30 aprile dagli avvisi delle paline elettroniche. Qualche settimana fa in commissione fu detto che l’azienda avrebbe preso sì questa decisione ma personalmente non pensavo cosi repentinamente.

“Tagliata la tratta del bus 204”: la protesta a Napoli di Alessandro De Simone (Centro Democratico)

Ho quindi immediatamente inviato una nota al presidente della commissione Trasporti ed a Anm in cui chiedo chiarimenti in merito a questa vicenda, chiedendo inoltre la sospensione temporanea della nuova tratta, in attesa di rivedere il tutto, valutando anche l’impatto negativo che tale scelta da parte dell’azienda, va ad impattarsi sull’utenza sia in termini di mobilità ma anche in termini economici”.

Disagi e disservizi per gli utenti della zona ospedaliera di Napoli

Così Alessandro De Simone capogruppo Centro Democratico in merito alle decisone di Amn di ridurre la tratta dell’autobus della linea 204, che sta creando non pochi disagi e disservizi agli utenti della zona ospedaliera di Napoli.