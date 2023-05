Portici, via libera alla possibilità di reinventarsi per gli edicolanti

Portici, consiglio comunale: al via il cambio d’uso per gli edicolanti. Portoghese: ”Una grande vittoria, diamo la possibilità agli edicolanti di respirare”

Il consiglio comunale di Portici ha approvato una proposta che consentirà agli edicolanti di cambiare l’uso e la destinazione delle loro attività.

Questo significa che i possessori di tali business potranno trovare nuove opportunità per aumentare la loro redditività, con una tassazione agevolata per chi deciderà di mantenere l’attività di edicola, mentre per il cambio d’uso la tassazione varierà in base alla nuova attività produttiva.

Il Consigliere comunale Francesco Portoghese si è mostrato particolarmente soddisfatto per l’approvazione della proposta e ha affermato: “Sono felice che il Consiglio Comunale abbia deciso di sostenere questa iniziativa. Gli edicolanti sono una parte importante della nostra comunità e meritano di avere la possibilità di riprendersi dopo un periodo così difficile. Grazie a questo cambiamento d’uso, potranno diversificare le loro attività e creare nuovi posti di lavoro. Voglio ringraziare l’amministrazione comunale, il presidente della commissione attività produttive, Marco D’Avino, e il sindaco Vincenzo Cuomo. Già nel 2019, come attivista avevo proposto di consentire agli edicolanti di modificare la destinazione d’uso delle proprie attività, oggi finalmente questa possibilità è stata concessa e quindi per quelle edicole poco redditizie, ci potrà essere una via d’uscita dalla crisi economica del settore”.

Ormai si sa, infatti: il digitale ha sostituito quasi del tutto la carta stampata e questo ha portato al fallimento e quindi alla chiusura di parecchie edicole e ha fatto sparire la magia delle parole toccate con mano.

Anche i giornaletti e le figurine che riempivano gli zaini di tutti i piccoli degli anni 80′ e 90′ hanno lasciato il posto a smartphone e tablet che, se da un lato, hanno aiutato i bambini a crescere con una “indipendenza digitale” mai vista prima, dall’altro hanno spezzato quella linea di socialità che dava lo scambio dei calciatori all’ora della merenda.

Con questa iniziativa, quindi, gli edicolanti potranno reinventarsi e cercare di stare al passo con i nuovi trend e le nuove generazioni nella speranza che, però, ritorni pian piano quell’amore per la carta e per il suo odore inconfondibile.

