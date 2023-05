In occasione della Giornata Mondiale dei Colori, che si celebra oggi, l’amministrazione comunale di Ravello ha iniziato la posa di mattonelle segnaletiche lungo i sentieri montani del “Ravello Digital Grand Tour”.

Indicazioni di diverso colore a seconda del percorso, che turisti e cittadini potranno trovare in occasione delle escursioni alla scoperta degli itinerari realizzati dal Comune di Ravello per valorizzare e promuovere il proprio patrimonio culturale e paesaggistico. La rete sentieristica si compone di percorsi dedicati agli artisti e intellettuali che a Ravello hanno legato il loro nome: da Forster a Gide, da Escher a Pasolini, da Wagner a Reid. Dieci piccoli viaggi, di varia difficoltà, che condurranno l’escursionista a scoprire aspetti inconsueti, quasi segreti della città della musica, tra mare e montagna, attraversando castagneti e limoneti, incontrando chiese, antica vestigia medievali e architetture rurali, immergendosi in paesaggi mozzafiato.

La mappa “Ravello Digital Grand Tour” è disponibile per smartphone all’indirizzo https://bit.ly/3BnOmI2 e per computer all’indirizzo https://comune.ravello.sa.it/ravellograndtour