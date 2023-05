Ieri pomeriggio gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti in vicoletto II Marina a Portici per una segnalazione di un uomo che si stava denudando su una spiaggia libera.

I poliziotti, giunti sul posto, sono stati avvicinati da una donna la quale, indicando un uomo poco distante, ha raccontato loro che, mentre era in compagnia di alcune amiche, aveva notato l’uomo iniziare a denudarsi completamente a pochi metri da loro per poi commettere atti di autoerotismo, incurante della presenza anche di altre persone, compresi minori.

Gli operatori hanno raggiunto l’uomo che, ancora nudo, alla loro vista, ha dato in escandescenze proferendo parole ingiuriose e minacciose nei loro confronti e rifiutandosi di fornire le proprie generalità fin quando, grazie all’ausilio di una volante del Commissariato di Ponticelli, dopo una colluttazione, è stato bloccato.

Lo stesso, una volta all’accompagnato presso gli uffici di polizia, si è scagliato contro gli agenti ma, non senza difficoltà, è stato definitivamente fermato.

Un 30enne di Portici con precedenti di polizia, è stato arrestato per lesioni, resistenza a Pubblico Ufficiale e danneggiamento aggravato in quanto, durante le fasi di accompagnamento ha danneggiato il pannello divisorio dell’abitacolo dell’autovettura di servizio; inoltre, è stato denunciato per atti osceni in luogo pubblico, oltraggio a Pubblico Ufficiale e rifiuto di fornire le proprie generalità.