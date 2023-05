“Un hub di cultura per segnare la svolta e costruire una società sempre più multietnica, inclusiva e libera. Andremo a valorizzare e a potenziare la nostra Biblioteca comunale, che rappresenterà sempre più un punto di riferimento per lo scambio di idee e per l’organizzazione di iniziative culturali”. Così Corrado Scarlato, candidato sindaco del Comune di Scafati.

Corrado Scarlato: “Un hub di cultura per i flussi turistici: ecco il motore della rinascita di Scafati”

“In sinergia con il Parco archeologico, – continua Scarlato – avvieremo progetti di valorizzazione per il Real Polverificio Borbonico che dovrà diventare sempre più il punto focale di un percorso per potenziare la vocazione turistica di Scafati. La nostra Città dispone infatti di una posizione geografica strategica per veicolare qui un numero sempre crescente di flussi turistici, che dovranno trovare qui un contesto ideale per restare sul nostro territorio e vivere la città in tutte le sue sfaccettature.

“Una mappa interattiva con tutti i siti di interesse”

Realizzeremo una mappa interattiva con tutti i siti di interesse, le iniziative, le tipicità, le tradizioni, le primizie enogastronomiche a partire dalla storica zucca di Bagni, per consentire ai turisti di orientarsi alla perfezione a Scafati e per diffondere anche tra i cittadini l’idea di una realtà che sta finalmente cambiando pelle. Nel mese di marzo, inoltre, sarà pronto ogni anno il cartellone estivo degli eventi culturali e degli spettacoli che animeranno le nostre strade e piazze, mentre a settembre disporremo anche il cartellone natalizio con mercatini tipici ed eventi di spessore nazionale.

La comunità scafatese ha bisogno di tornare a sorridere, di stare bene, di godersi il territorio e le sue ricchezze, di sentirsi fiera di far parte di un circuito virtuoso che noi siamo pronti a realizzare senza esitare neanche un istante. La cultura e il turismo saranno il motore della nostra economia, per realizzare anche nuovi posti di lavoro e dare ai giovani l’opportunità di formarsi in un settore multiculturale e smart, che guarda dritto verso il futuro”.