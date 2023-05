Acquisti inesistenti buoni solo a spillare soldi agli anziani. A Gragnano è allarme truffa. A rimetterci, ancora una volta, sono le persone più anziane che vivono sole in casa. Nel fine settimana sono stati segnalati diversi casi alle forze dell’ordine e alle istituzioni, riguardanti la presenza in città di due giovani che, a bordo di una Fiat Panda, utilizzerebbero una tecnica ormai fin troppo sperimentata in tutta la provincia di Napoli. Quella del fantomatico corriere, che deve consegnare merce acquistata dall’ipotetico figlio o nipote. E dunque la richiesta dell’anticipo dei soldi rivolta all’anziano vittima di turno.

Finti corrieri per truffare gli anziani soli in casa: “È allarme a Gragnano, registrati numerosi casi”

Nell’ultima settimana sono stati segnalati diversi episodi, fortunatamente non andati a segno grazie alla prontezza delle persone finite nel mirino dei truffatori, che hanno chiamato effettivamente i loro figli e nipoti per sapere se davvero avevano acquistato su internet gli oggetti proposti. Anziani che, dopo essere stati convinti che erano vittime di una ipotetica truffa, si sono rivolti alle forze dell’ordine e ai rappresentanti delle istituzioni cittadine. Gli episodi sono stati riscontrati indistintamente nel centro cittadino e nei quartieri periferici.

Le vittime designate, regolarmente over 75, vengono contattate al telefono da un giovane che, spacciandosi per il corriere di una nota azienda, riferiscono di dover consegnare della merce acquistata da un parente della vittima. Tutto ciò, dopo la richiesta di pagamento. Il truffatore dice di aver parlato con il figlio o nipote della vittima di turno, sollecitando al telefono l’anziano a consegnare denaro per consentirgli di ritirare un pacco alle poste contenente la fantomatica merce acquistata.

Il pagamento di una ingente somma di denaro

Subito dopo al campanello dell’appartamento suona il complice, fingendosi proprio un corriere incaricato di ritirare soldi (oppure oggetti di valore) per poter prendere il pacco per il parente. Una variante è la chiamate del corriere che annuncia di dover consegnare un pacco, dietro pagamento di una ingente somma di denaro. Anche il sindaco Nello D’Auria (insieme ai rappresentanti dell’amministrazione comunale cittadina) hanno esortato gli anziani di Gragnano a non aprire la porta di casa a sconosciuti e a segnalare immediatamente alle forze dell’ordine gli eventuali episodi di truffa.