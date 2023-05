Sant’Antonio Abate si tinge sempre più di rosa, in attesa del passaggio della tappa del Giro d’Italia. Giovedì 11 maggio, la cittadina abatese sarà il primo “traguardo volante” della tappa Napoli-Napoli. Un evento che tutta la città di Sant’Antonio Abate vuole celebrare nel migliore dei modi.

Giro d’Italia, i piatti gourmet si tingono di rosa a Sant’Antonio Abate

“Per la città di Sant’Antonio Abate sarà un grande onore poter essere il primo traguardo volante della tappa – afferma la sindaca Ilaria Abagnale – e siamo pronti a salutare a dovere la carovana rosa. Vetrine dei negozi e strade saranno tutte in rosa, lungo il percorso saranno affisse bandiere con frasi celebri di ciclisti e sportivi. E ancora, i ristoranti avranno in menu piatti a tema, come i bar serviranno cappuccini e drink rosa. Per noi sarà un grande orgoglio”.

Tre ristoranti abatesi hanno deciso di dedicare alcuni piatti “rosa” al passaggio del Giro d’Italia 2023, attraverso profumi e sapori del territorio. Lo chef dell’hotel La Sonrisa realizzato un primo ed un dolce a tema: gli gnocchi con farina di barbabietola decorati con una fogliolina d’oro, mentre per dessert una delizia al limone al profumo di rosa. Lo chef del Ristorante Gerani ha preparato, invece, il raviolo maglia rosa, con la forma e il colore tipici, con ripieno di fior di latte, alici di Cetara, basilico napoletano e limoni della Penisola Sorrentina, saltati con pomodorini freschi. Infine, lo chef di Masseria Gabriele ha realizzato un risotto alle fragole, condito con formaggio avellinese, cipolle novelle e spumante campano rosè.

La Sonrisa, Ristorante Gerani e Masseria Gabriele inseriscono in menu pietanze dedicate alla maglia rosa

“Ho assistito personalmente alla preparazione dei piatti gourmet nelle cucine dei ristoranti del nostro territorio – aggiunge la sindaca di Sant’Antonio Abate – e ogni primo piatto ha assunto il colore rosa, iconico della corsa, conquistando il palato e i menù con l’innovazione e la creatività che rendono il passaggio dei ciclisti in maglia rosa ancor più sentito ed emozionante.

Siamo tutti pronti ad accogliere i grandi campioni del ciclismo e a celebrare la bellezza della nostra terra attraverso i sapori e i profumi dei piatti rosa. Ringrazio ancora tutti gli chef di Hotel La Sonrisa, Ristorante Gerani e Masseria Gabriele che hanno partecipato all’iniziativa”. Anche aperitivi, cappuccini e cornetti si tingeranno di rosa nei vari locali di Sant’Antonio Abate, dando ancora più colore e gusto a colazione e happy hour.