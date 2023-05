Un evento scioccante è emerso nel quartiere “Pianura” di Napoli, quando la madre di un bambino ha scoperto, attraverso le immagini registrate da una telecamera di videosorveglianza nell’appartamento, che il padre picchiava il loro piccolo, che non smetteva di piangere. La donna ha prontamente segnalato l’episodio al giornalista Pino Grazioli, che ha poi denunciato il fatto alla polizia. La squadra mobile di Napoli ha acquisito il video come prova.

Immagini choc a Napoli: il bimbo piange e il padre lo picchia, indaga la polizia

Il deputato dell’Alleanza Verdi Sinistra, Francesco Emilio Borrelli, è stato informato dell’incidente e ha commentato la vicenda. Borrelli ha anche pubblicato un video sui social per sensibilizzare l’opinione pubblica. Nel video, ha affermato: “È necessario verificare se il piccolo abbia subito altre forme di violenza e adottare tutte le misure precauzionali per garantire la sua sicurezza. Ci aspettiamo che il padre del bambino sia denunciato e che siano adottate le misure appropriate nei suoi confronti. Seguiremo attentamente questa vicenda per garantire la sicurezza del bambino e della madre”.

Le violenze sul bambino si sarebbero verificate nel salone dell’abitazione

Secondo quanto riportato nella nota diffusa dal parlamentare, le violenze sul bambino si sarebbero verificate nel salone dell’abitazione mentre la madre era in bagno. Dopo la denuncia presentata dalla donna presso il commissariato di Pianura, gli investigatori della Squadra Mobile, coordinati dalla Procura di Napoli, si sono assunti il compito di indagare sul caso.

Si tratta di un episodio profondamente sconvolgente e intollerabile, che richiede una risposta immediata e adeguata. La sicurezza e il benessere del bambino devono essere al centro delle attenzioni di tutti coloro coinvolti nelle indagini. È fondamentale che venga effettuata una valutazione approfondita per accertare se il piccolo abbia subito altre forme di violenza e adottare le misure necessarie per garantirne la protezione.