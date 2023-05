Un tragico incidente stradale ha portato alla morte di Antonio Scarpa, un uomo di 63 anni originario di Torre Annunziata. La fatalità si è verificata all’alba di ieri, quando un’auto con due turiste a bordo si è ribaltata. Si ipotizza che Antonio, rallentando forse per soccorrere le persone coinvolte nell’incidente, sia stato travolto da un furgone.

Tragico incidente in autostrada a Torre Annunziata, muore 63enne: aperta un’inchiesta sulla collisione

L’incidente è avvenuto poco prima delle 7 del mattino lungo il tratto dell’autostrada A3 Napoli-Pompei-Salerno, tra le uscite di Torre del Greco e Torre Annunziata Nord, al chilometro 16 e 500, in direzione sud. Questo tragico evento ha causato un blocco del traffico per oltre tre ore, in una giornata in cui molti turisti avevano deciso di raggiungere le zone archeologiche, la Penisola Sorrentina e altre località marine.

La collisione fatale coinvolgeva tre veicoli e ha causato notevoli disagi sull’intera tratta autostradale, con l’uscita obbligatoria a Torre del Greco. Gli agenti della polizia stradale di Angri stanno indagando sul caso, sotto la supervisione della Procura di Torre Annunziata, che ha aperto un fascicolo ipotizzando il reato di omicidio stradale.

Indagato un 26enne per omicidio stradale

Un autista di 26 anni, al volante del furgone per turisti che al momento era ancora vuoto, è stato iscritto nel registro degli indagati. Il giovane ha raccontato agli agenti di non essere riuscito ad evitare l’impatto con la Fiat Panda guidata da Antonio, che aveva improvvisamente rallentato davanti a lui. Ha dichiarato di essere stato accecato dal sole, il che potrebbe avergli impedito di percepire il repentino rallentamento del veicolo che lo precedeva.

Pochi metri prima del tragico incidente, c’era un altro veicolo ribaltato, finito in una piazzola di sosta. A bordo c’erano due turiste straniere, e la conducente ha ammesso di aver avuto un colpo di sonno. Una delle due donne è tuttora ricoverata all’ospedale del mare di Napoli a causa di una frattura riportata nell’incidente che è avvenuto pochi secondi prima.

(Foto di archivio)