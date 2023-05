Nel tardo pomeriggio di ieri, un tentativo di furto ha scosso la tranquilla via Provinciale Fontanelle a Pompei, al confine con Castellammare di Stabia, portando l’intervento tempestivo dei carabinieri della sezione radiomobile di Torre Annunziata e della stazione di Pompei. L’obiettivo dei malviventi era una villa che, al momento del crimine, era vuota. Stando alle prime indiscrezioni raccolte si tratterebbe dell’abitazione di una ex consigliera comunale di Castellammare.

Terrore a Pompei, tentato furto in casa: ferito alla testa un 75enne

Tuttavia, i piani dei ladri sono stati sventati dall’allarme automatico della residenza, che ha fatto scattare una segnalazione immediata. Nel tentativo di eludere l’arresto e garantirsi l’impunità, i criminali hanno agito con estrema violenza: hanno colpito un vicino che si era affacciato in strada, attratto dal suono dell’antifurto.

Con un bastone nelle mani, hanno ferito la vittima, un 75enne residente del quartiere, colpendolo alla testa. Fortunatamente, i servizi di emergenza del 118 sono stati allertati e sono giunti prontamente sul luogo per fornire le cure mediche necessarie al ferito.

Le autorità stanno lavorando per raccogliere prove

Al momento, le indagini sono in corso per chiarire la dinamica dell’incidente e identificare i responsabili di questa violenta rapina. Le autorità stanno lavorando per raccogliere prove, analizzare le registrazioni delle telecamere di sicurezza e interrogare eventuali testimoni oculari presenti sulla scena.

La comunità locale è sconvolta da questo atto di violenza perpetrato nel loro quartiere. La sicurezza dei cittadini è una priorità assoluta, e le forze dell’ordine stanno facendo tutto il possibile per garantire che i responsabili di questo crimine vengano portati davanti alla giustizia.