Un gruppo di parlamentari, tra cui Mazzella, Pirondini, Aloisio, Castiello, Guidolin, Cataldi, Bilotti, Bevilacqua, Naturale, Lopreiato, Nave e Di Girolamo, ha inviato una lettera ai Ministri dell’Ambiente, della Sicurezza energetica e della Salute, esprimendo preoccupazioni riguardo alla stazione elettrica primaria “Enel distribuzione” situata nel comune di Vico Equense.

Vico Equense, allarme emissioni elettromagnetiche: scoppia il caso ad Arola

La stazione elettrica, denominata C. P. di Arola, è attiva da circa 40 anni e si trova nelle vicinanze di numerose abitazioni private, attività commerciali e luoghi di lavoro dei residenti. Non sono mai stati effettuati interventi per ridurre l’impatto paesaggistico e le emissioni di radiazioni elettromagnetiche dannose per la salute pubblica nelle zone circostanti la cabina primaria Enel e nei pressi dei principali elettrodotti.

Negli anni ’80, un comitato chiamato “Alta tensione” viene creato da cittadini di Vico Equense per sollecitare la rilevazione delle emissioni elettromagnetiche nelle vicinanze delle abitazioni situate nei pressi della stazione elettrica primaria.

“I parlamentari scrivono ai Ministri”

Nonostante un parere iniziale sfavorevole della Direzione generale politica del territorio della Regione Campania nel 2014, che considerava l’area interessata come parte del “Parco regionale dei Monti Lattari” e protetta dalle norme di salvaguardia, nel 2017 il ministero dell’Ambiente ha espresso un parere favorevole all’interconnessione a 150 chilovolt della linea mista aereo-cavo Sorrento-Vico Equense-Agerola-Lettere.

La popolazione locale esprime preoccupazioni per i potenziali rischi per la salute derivanti dalle emissioni elettromagnetiche provenienti dalla stazione primaria, specialmente alla luce dei lavori di potenziamento pianificati dalla società Terna. Sono state effettuate rilevazioni nel 2002 che hanno registrato livelli di inquinamento da campo elettromagnetico superiori ai limiti consentiti.

Misure di schermatura elettromagnetica per l’intera stazione elettrica

La richiesta dei cittadini di Vico Equense è che vengano realizzate misure di schermatura elettromagnetica per l’intera stazione elettrica primaria e che si proceda alla riduzione dell’impatto ambientale.

I parlamentari chiedono al Ministro dell’Ambiente, al Ministro della Sicurezza Energetica e al Ministro della Salute di essere informati sulla situazione e se condividono le preoccupazioni dei cittadini riguardo alla salute pubblica. Inoltre, si chiede se sia opportuno svolgere un’attività di ispezione per valutare le condizioni attuali della stazione elettrica primaria, considerando anche i prossimi lavori di potenziamento previsti da Terna.