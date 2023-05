Dopo le vittorie di Evenepoel e Milan, la terza tappa del Giro d’Italia, da Vasto a Melfi, se la aggiudica l’australiano Michael Matthews (Jayco AlUla) in 5 ore, 1 minuto e 41 secondi.

Grandissima volata nel finale in cui Matthews si è lasciato alle spalle Pedersen, autore di una straordinaria rincorsa alla vetta, riuscita a dir poco perfettamente non solo da parte sua, ma da vari compagni di squadra della Trek-Segafredo.

Tappa molto impegnativa quella di oggi, in cui c’è stata una prima parte completamente pianeggiante con bassissimi rilievi di poco conto. A fare pesantezza sulle gambe dei ciclisti i 216 chilometri e la fine della gara, in salita verso Melfi sul monte Vulture.

Due traguardi volanti e due GPM (un livello 3 e un livello 4): a Foggia Konychev si assicura punti importanti, a Rapolla ci pensa Evenepoel. Pinot trionfa invece nei GPM di Valico dei Laghi di Monticchio e Valico La Croce.

Ben quattro gli italiani in top 10: il più vicino al primo posto Vincenzo Albanese, che già nello scorso Giro aveva dato buona impressione di sé e ha intenzione di farlo anche quest’anno. Occhio anche a Stefano Oldani.

In Rosa ancora Remco Evenepoel, che continua a rincorrere il suo sogno, per il quale è già accreditato come favorito. Al secondo posto della classifica generale c’è Almeida, con 32 secondi di distacco dal belga. In Azzurro Lapeira, in Ciclamino il nostro Jonathan Milan. Per Evenepoel anche la Maglia Bianca.

Domani il Giro ripartirà da Venosa verso il Lago Laceno, per una tappa di 175 chilometri da 3 stellette di difficoltà. Si alterneranno salite a momenti di “riposo”, e occhio alla Maglia Azzurra, perché i tre GPM di domani saranno tutti di livello 2. Tappa che potrà favorire gli scalatori, visto l’arrivo fissato a oltre mille metri di quota dopo una salita in forte pendenza.

Giuseppe Garofalo