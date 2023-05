Nel comune di Agerola, situato in provincia di Napoli e nelle vicinanze della splendida Costiera Amalfitana, sono state demolite le estensioni abusive del ristorante e bed & breakfast “Leonardo’s”. Queste strutture erano state realizzate illegalmente in zone a rischio idrogeologico, rappresentando una minaccia per l’ambiente circostante.

L’operazione di demolizione è stata condotta in seguito a un’indagine antiabusivismo promossa dalla Procura di Torre Annunziata. I lavori hanno coinvolto due locali, uno utilizzato per la ristorazione e una terrazza che si affacciava sul mare della Costiera Amalfitana. Queste estensioni abusive sono state rimosse al termine di un processo che si è concluso con una sentenza di condanna risalente al 2008.

Il procuratore di Torre Annunziata, Nunzio Fragliasso, ha sottolineato l’importanza dell’esecuzione degli ordini di demolizione per la tutela del territorio.

Questo rappresenta uno strumento indispensabile sia per ripristinare le condizioni ambientali violate, sia per prevenire l’abusivismo edilizio. Nel caso specifico, l’operazione di demolizione è stata effettuata in regime di autodemolizione, senza che il Comune o la Cassa Depositi e Prestiti dovesse anticipare alcuna spesa.

Il procuratore Fragliasso ha inoltre evidenziato l’impegno costante dell’ufficio inquirente nel sensibilizzare l’opinione pubblica su queste questioni. La demolizione delle strutture abusive rappresenta una vittoria significativa per la tutela del territorio e invia un chiaro messaggio dissuasivo contro l’abusivismo edilizio.

È importante sottolineare che la realizzazione di strutture abusive in zone a rischio idrogeologico può avere conseguenze disastrose sull’ambiente e sulla sicurezza delle persone.

Questo episodio dimostra che le istituzioni sono determinate a garantire il rispetto delle norme e a preservare l’integrità del territorio.

La demolizione delle estensioni abusive del ristorante e bed & breakfast “Leonardo’s” rappresenta un passo avanti nella lotta contro l’abusivismo edilizio e nella protezione delle nostre preziose risorse naturali.

È fondamentale continuare a promuovere una cultura del rispetto delle regole e dell’ambiente, affinché il nostro territorio possa conservare la sua bellezza e la sua integrità per le generazioni future.