Un episodio di violenza ha sconvolto i passeggeri di un autobus dell’Eav nella tratta Sorrento-Napoli a Torre Annunziata. Un senegalese di 32 anni, senza precedenti penali, ha improvvisamente aggredito due passeggeri a bordo dell’autobus, minacciandoli con un coltello. I carabinieri della sezione radiomobile di Torre Annunziata sono intervenuti prontamente per sedare la situazione e arrestare l’aggressore.

Paura su un bus a Torre Annunziata, 32enne aggredisce e minaccia i passeggeri con un coltello: arrestato dai carabinieri

L’incidente si è verificato lungo via Plinio, nel Comune di Torre Annunziata, e ha causato l’interruzione del servizio per oltre un’ora, con conseguenti disagi per gli altri passeggeri dell’autobus. La situazione era estremamente delicata, data l’agitazione evidente del senegalese, che ha richiesto un’azione rapida e decisa da parte dei carabinieri per evitare ulteriori conseguenze.

I militari sono riusciti a disarmare e bloccare il 32enne, che è stato immediatamente condotto in carcere in attesa del giudizio. Le vittime dell’aggressione sono state trasportate all’ospedale “San Leonardo” di Castellammare di Stabia, dove sono state visitate e giudicate guaribili in circa 6 giorni. Le loro lesioni non sono state gravi e che si stanno riprendendo.

I carabinieri hanno svolto un ruolo cruciale nell’arrestare l’aggressore e riportare la calma sull’autobus. Ora spetta al sistema giudiziario fare piena luce su questo episodio e assicurare che il responsabile sia processato secondo la legge.