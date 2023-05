Tra inflazione, rincari e ritardi nella riforma pensionistica, sono sempre di più gli italiani che scelgono la via della previdenza privata e alternativa per far fronte al proprio futuro. Cerchiamo di capire insieme, allora, cosa si intende per fondo pensione e soprattutto quando conviene aprirne uno.

L’ultimo, ufficiale aggiornamento che arriva dai banchi del governo e del mondo politico sul tema pensioni è quello di qualche giorno fa sul no della Camera dei Deputati alle mozioni delle opposizioni su Opzione Donna.

Via libera invece alle “specifiche iniziative per contrastare il divario pensionistico di genere, attestato dai dati sull’andamento delle pensioni erogate dall’Inps”, proposto dalla maggioranza e passato con 164 voti a favore e 106 contrari. “A noi e alle tante lavoratrici rimane la rabbia – ha spiegato la deputata del Movimento 5 Stelle Chiara Appendino – frutto del tradimento compiuto da Governo e maggioranza. Prima è stata creato una legittima aspettativa, con l’esplicito impegno a prorogare Opzione Donna nel programma elettorale di Fratelli d’Italia, e poi questa aspettativa è stata uccisa. Meloni & Co. si definiscono ’patrioti’. È vero, lo sono: patrioti dell’incoerenza”.

Riforme ancora incerte, paletti anagrafici sempre più alti, mentre il contesto economico parla di rincari, di costi della vita sempre più alti e di livelli di inflazione alle stelle. È per questo che le strade alternative alla previdenza pubblica si stanno facendo sempre più strada, come dimostra il successo dei Fondi pensione. Si tratta di una forma di risparmio complementare che, al momento dell’età pensionabile, va ad integrare l’assegno previsto dalla pensione obbligatoria. Tra vantaggi, agevolazioni e personalizzazioni, sono molti gli italiani che scelgono questa via per salvaguardare il proprio tenore di vita e il futuro della propria famiglia. Secondo l’opinione degli esperti, conviene aprire un fondo pensione il prima possibile. Questo perché maggiore è l’ammontare risparmiato, maggiore sarà il rendimento dei capitali depositati.

“Il fondo pensione nasce a immagine e somiglianza di un comune fondo di investimento – ha spiegato a Vanity Fair l’esperto Daniele Cottino – Si possono scegliere fondi a linea garantita, di fatto prodotti assicurativi; prudenti; moderati; bilanciati; aggressivi”. Una strada diversa, conveniente e sicura, in un contesto che di sicuro invece ha sempre meno. Uno strumento perfetto per far fronte alle difficoltà del presente. E per mettere in sicurezza il nostro futuro e quello delle nostre famiglie.