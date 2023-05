Oggi, Geolier ha voluto condividere con i suoi fan un momento di relax, pubblicando una foto in cui appare intento a pranzare presso uno dei ristoranti lungo la banchina di Castellammare. Questo momento di tranquillità precede l’imminente tournée estiva, durante la quale si esibirà in una serie di concerti in tutta Italia.

In pochi anni, Geolier è riuscito a farsi strada nel panorama musicale italiano, collaborando con artisti di grande importanza e diventando egli stesso uno dei principali esponenti del rap nel paese. Emanuele Palumbo, il suo vero nome, non è passato inosservato nonostante gli occhiali e il cappellino indossati durante il pranzo a Castellammare.

La foto condivisa dal rapper ha subito attirato l’attenzione dei suoi fan, che hanno espresso entusiasmo e affetto attraverso i commenti e i like sui social media. La sua presenza nella città costiera ha sicuramente suscitato curiosità tra i residenti e i frequentatori della zona, che hanno avuto l’opportunità di incrociare il noto artista durante il suo momento di relax.

Geolier continua a conquistare nuovi traguardi nel mondo della musica, dimostrando un talento straordinario e una dedizione costante alla sua arte. I suoi concerti estivi saranno sicuramente un’occasione imperdibile per tutti i suoi fan di vivere emozioni uniche e di cantare insieme alle sue hit di successo.

Non resta che attendere con ansia il debutto della tournée e seguire da vicino i prossimi passi di Geolier, il rapper che con la sua musica e la sua autenticità ha saputo conquistare un posto di rilievo nella scena rap italiana.