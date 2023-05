Un match dalla durata di oltre 2 ore e mezza che ha incantato tutti i tifosi presenti alla palestra IC Don Giustino Russolillo plesso Torricelli di Pianura. Il Volley Napoli si è imposto in Gara 2 contro Carbat Matese per 3-2, rimandando la decisione finale su chi salirà in Serie B2 a domenica sera. Alla palestra SM Settembrini di Gioia Sannitica, infatti, si terrà alle ore 19:00 Gara 3.

«Forse qualcuno poteva non crederci più, ma penso che noi ci abbiamo creduto anche sul 16-10 a favore di Matese al quarto set. Quindi io sono contentissimo per quello che sono riuscite a fare le ragazze. Il quinto set era scritto, sapevamo che avremmo vinto, perché eravamo in una condizione mentale strepitosa». Queste le parole nel post partita dell’allenatore azzurro Alessandro Maione.

Una partita che è apparsa come una vera e propria battaglia, giocata da entrambe le squadre ad un altissimo livello. Una sfida degna di una finale di playoff per salire in Serie B2, in cui punto a punto con determinazione le pallavoliste in campo hanno dato prova della loro qualità e tecnica.

Il Volley Napoli ha potuto contare su tutte le ragazze a propria disposizione e mister Maione ha saputo gestire bene i cambi con scelte consapevoli che hanno inciso sulla partita. «Abbiamo una squadra di 14 titolari, quindi io posso contare sempre su tutte. Se una non gioca benissimo, c’è sempre l’altra pronta a sostituirla. Quindi il gruppo in questo caso fa sempre la differenza».

Adesso ci sarà un’ultima sfida decisiva, che definirà le sorti delle due società. Volley Napoli contro Carbat Matese domenica 14 alle ore 19:00 a Gioia Sannitica (NA). «Sarà l’ultima partita dell’anno, ci sarà emozione. Sarà una partita da vivere tutto d’un fiato. Cercheremo di fare il nostro meglio e sono sicuro che giocando come sappiamo fare possiamo vincere con grande ottimismo». Conclude così il tecnico azzurro Alessandro Maione.