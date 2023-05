La lotta e la prevenzione contro il bullismo e cyberbullismo è ormai una delle priorità, soprattutto a scuola. Le centinaia di persone presenti nella Sala delle Colonne dell’Istituto SS. Trinità a Paradiso di Vico Equense ne è stata la testimonianza perfetta.

In tanti hanno partecipato questa mattina alla presentazione del libro “Avanti tutta – navigare nel grande mare di internet senza restare impigliati nella rete”. Il libro, edito dalla casa “I quindici”, vuole essere un simpatico compagno di viaggio e, allo stesso tempo, una semplice e valida guida, per affrontare con serietà, senso di responsabilità e attenzione il complesso e affascinante mondo di internet.

Tanti gli spunti della giornata, vissuta in compagnia del vicequestore e dirigente del Commissariato di Polizia di Sorrento Nicola Donadio, dal comandante della Polizia Municipale di Vico Equense Ferdinando De Martino, dall’editore Responsabile della Casa Editrice “I quindici” Massimiliano Cerullo e dall’avvocato Vincenzo Abbate, fondatore del movimento “Adolescenze estreme” che con attività ludiche e coinvolgenti ha trattato i vari aspetti inerenti il bullismo e cyberbullismo.

La Città di Vico Equense ha patrocinato questa iniziativa fornendo 1200 copie agli studenti delle scuole cittadine, che verranno distribuite negli istituti scolastici e negli esercizi commerciali del territorio.

“Lo sforzo educativo nelle prime fasi dell’adolescenza è necessario se si vogliono eliminare costumi e comportamenti che alla lunga possono risultare dannosi e cronici”, hanno dichiarato il sindaco Peppe Aiello e l’assessore con delega all’istruzione Roberta Barbieri.

“Gli adolescenti devono accettarsi e amarsi per quello che sono, essere promotori di sensazioni positive affinché non vi siano mai più studenti feriti da gesti o parole. Con questo libro siamo sicuri che i ragazzi potranno avvicinarsi con la necessaria intelligenza alle nuove tecnologie e ai social network e navigare su internet in modo giusto e consapevole”.