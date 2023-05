Ieri sera gli agenti del Commissariato Vasto-Arenaccia, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno controllato in via Parma angolo via Pavia un uomo a bordo di uno scooter trovandolo in possesso di 27 involucri contenenti circa 64 grammi di hashish, 32 dosi contenenti circa 8 grammi di cocaina, 27 involucri contenenti circa 34 grammi di marijuana e 370 euro.

Un 44enne napoletano già sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza per la durata di 3 anni, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti nonché denunciato poiché sorpreso alla guida dello scooter senza patente avendo reiterato la violazione nel biennio.