Roglic risveglia il Giro mentre Ben Healy stravince la Terni-Fossombrone

E’ l’irlandese Ben Healy (EF Education) a portarsi a casa i 207 chilometri della Terni-Fossombrone, tappa percorsa dal capolista in 4 ore, 44 minuti e 24 secondi, una frazione che allo stesso tempo ci ha regalato anche cambiamenti in classifica generale.

Occhio a Primoz Roglic, che in punta di piedi recupera 17 secondi importantissimi in classifica generale con un’azione prepotente nel finale con la quale riesce a seminare il campione del mondo Evenepoel e la Maglia Rosa Leknessund.

Il norvegese ancora in Rosa, ma occhio perché oggi gli è arrivato un colpo a cui non sarà assolutamente facile rimediare: sono solo 8 i secondi di vantaggio rispetto ad Evenepoel, Roglic invece è a -38 e bussa alla porta.

Quanto alla tappa di oggi, poco da dire per uno straordinario Ben Healy, che corona il suo sogno a due ruote, passato dalla mountain-bike al ciclismo su strada. Eccezionale corsa in solitaria per 50 chilometri da parte dell’irlandese, che lo porta a tagliare il traguardo di Fossombrone (primo nella storia della città) con oltre 2 minuti di vantaggio rispetto al gruppetto di inseguitori ed ex compagni di fuga. Terzo sul traguardo il Campione d’Italia Filippo Zana che ha provato a seguire il vincitore di giornata ma si è dovuto arrendere allo strapotere dell’uomo in giallo-rosa.

E poi altri minuti dopo il gruppo Maglia Rosa, che negli ultimi chilometri si è spezzato in diversi tronconi: prima Roglic si porta avanti e guadagna il terzo posto in classifica generale, poi Evenepoel che recupera 20 secondi su Leknessund. Tanti cambiamenti in classifica al termine di una tappa fantastica e combattuta.

Tappa molto interessante anche dal punto di vista altimetrico, che si è alzato sempre di più verso il traguardo, in lieve discesa dopo l’ultimo GPM. Ben tre i Gran Premi della Montagna, due di 4ª categoria e uno di 2ª. Li vince tutti Ben Healy nella sua splendida azione.

E domani attenzione perchè la classifica generale potrebbe cambiare nuovamente con la crono Savignano sul Rubicone-Cesena. Tappa più pianeggiante non potrebbe esserci, ma 35 chilometri di sprint sono tantissimi. Occhi puntati sul tempo.

Giuseppe Garofalo