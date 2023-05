Intorno alle 13:30 di oggi si è verificato un grave incidente stradale sulla strada provinciale 1 Chiunzi-Ravello, in località Passo. Una drammatica collisione ha coinvolto una Porsche 911, che procedeva in direzione Ravello, e un Mercedes Viano proveniente dalla direzione opposta.

Purtroppo, l’impatto è stato così violento che la Porsche è andata completamente a fuoco, con le fiamme che si sono originate dal vano motore e si sono rapidamente propagate a tutto il veicolo.

Fortunatamente, entrambi i conducenti sono riusciti a mettersi in salvo allontanandosi tempestivamente dalle vetture coinvolte. Si tratta di un vero e proprio miracolo, considerando l’entità dell’incendio e la pericolosità della situazione. La Porsche, in particolare, stava dirigendosi a Ravello per partecipare a un raduno di auto d’epoca, ma purtroppo il suo conducente ha perso il controllo del veicolo all’uscita di una curva, probabilmente a causa del fondo stradale bagnato e di un’eccessiva velocità.

Il conducente del minivan a noleggio, un operatore napoletano, ha vissuto momenti di grande paura a causa dell’incidente. La situazione ha causato inevitabilmente un blocco del traffico nella zona, con conseguenti disagi per gli automobilisti.

Le autorità competenti sono giunte prontamente sul luogo dell’incidente per gestire la situazione e avviare le necessarie indagini al fine di stabilire le cause esatte dell’accaduto.