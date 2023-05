Sono state eseguite a Torre del Greco due misure cautelari agli arresti domiciliari nei confronti di due individui accusati di estorsione. L’operazione è stata condotta dagli agenti del locale Commissariato di Polizia, in ottemperanza a un’ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Torre Annunziata, su richiesta della stessa Procura oplontina. I due avevano tentato il cosiddetto “cavallo di ritorno” dopo il furto di un’auto.

Pratica illegale, quella del cavallo di ritorno, generalmente consistente nella richiesta di pagamento di un riscatto, rivolta a chi ha subito un furto, per riottenere ciò che gli è stato rubato. Il fenomeno, in particolar modo, riguarda il furto di automobili e altri veicoli ed è inquadrato appunto come estorsione.

Le indagini sono scaturite dalla denuncia della vittima, il quale aveva riportato il furto della propria autovettura. Le indagini hanno permesso di scoprire che, dopo il furto, il proprietario del veicolo era stato costretto a pagare la somma di 4mila euro per ottenere la restituzione dell’auto.

Grazie agli accertamenti condotti dalla polizia giudiziaria, è stato possibile ricostruire tutti gli eventi successivi al furto e al ritrovamento del veicolo rubato e delineando un solido quadro indiziario a carico dei due arrestati.

Dopo le procedure di rito, i due soggetti indagati sono stati posti agli arresti domiciliari nelle rispettive abitazioni.