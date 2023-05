La regione Campania è attualmente, domenica 14 maggio 2023, sotto l’influenza di un’avversa condizione meteorologica, con una previsione di maltempo che richiede l’emissione di un’allerta meteo di livello Giallo da parte della Protezione Civile. L’allerta è stata estesa dalle 8 alle 20 di oggi, domenica 14 maggio, e interessa le zone 1, 2 e 3 della Campania, comprendendo la Piana Campana, Napoli, le Isole, l’Area Vesuviana, l’Alto Volturno e Matese, nonché la Penisola Sorrentino-Amalfitana, i Monti di Sarno e i Monti Picentini.

Rovesci e temporali intensi e improvvisi: è ancora allerta meteo Gialla in Campania domenica 14 maggio 2023

Il Centro Funzionale della Protezione Civile ha preso questa decisione considerando l’evoluzione della perturbazione che continuerà ad interessare le suddette zone del territorio. La situazione richiede una vigilanza costante e la necessità di avvisare tempestivamente i cittadini sui potenziali rischi associati a questo fenomeno meteorologico.

L’avviso di allerta meteo di colore giallo indica la possibilità di precipitazioni locali, tra cui rovesci e temporali, che possono essere intensi e improvvisi. Questi eventi atmosferici sono caratterizzati da un certo grado di incertezza nella previsione e possono evolversi rapidamente. Inoltre, è importante sottolineare che i temporali potrebbero essere accompagnati da fulmini, grandine e raffiche di vento.

È consigliabile evitare di mettersi in viaggio se non strettamente necessario

Si consiglia di seguire attentamente le informazioni meteo fornite dalle autorità competenti e di adottare tutte le precauzioni necessarie per garantire la propria sicurezza. È consigliabile evitare di mettersi in viaggio se non strettamente necessario e di cercare rifugio al chiuso durante le precipitazioni intense. In caso di temporali, è importante stare lontani da alberi, pali e oggetti metallici, che potrebbero rappresentare un pericolo a causa dei fulmini.

La Protezione Civile della Regione Campania continuerà a monitorare attentamente la situazione meteorologica e fornirà ulteriori aggiornamenti e direttive in base all’evolversi della situazione. È fondamentale rimanere informati e agire in modo responsabile per affrontare al meglio questa condizione meteorologica avversa.

