Oggi e domani, in Campania, si terranno le elezioni comunali in ben 84 comuni, coinvolgendo circa 730mila elettori chiamati a scegliere i loro sindaci. Sebbene nessun capoluogo di provincia sia coinvolto in questa tornata elettorale, diversi centri nella regione rivestono un ruolo cruciale per sperimentare la tenuta delle intese politiche a livello nazionale.

La Campania al voto, oggi e domani elezioni in 84 Comuni: “730mila elettori chiamati a scegliere i loro sindaci”

Nella provincia di Napoli, saranno 18 i comuni al voto, di cui 11 con una popolazione superiore a 15.000 abitanti. Il centro più popoloso a partecipare a queste elezioni è Torre del Greco, con i suoi 80.762 residenti. Qui si contano 5 candidati e ben 27 liste, con l’assenza del sindaco uscente, Giovanni Palomba, coinvolto in due procedimenti giudiziari. Segue Marano, dove le elezioni sono state indette a seguito dello scioglimento del consiglio comunale nel giugno 2021 a causa di infiltrazioni mafiose. In queste elezioni, otto candidati si contendono la carica di sindaco.

I casi di Pomigliano d’Arco e Quarto

Un altro centro di interesse è Pomigliano D’Arco, ex città laboratorio dell’alleanza tra il Partito Democratico (Pd) e il Movimento 5 Stelle (M5s), che ha visto la fine di tale collaborazione dopo due anni e mezzo. Qui, il candidato più anziano, Raffaele Russo, conosciuto come Lello, di 83 anni e già primo cittadino per 6 mandati, si presenta con 10 liste civiche riformiste, comprese ex esponenti del Pd, un ex fedelissimo dell’ex ministro Luigi Di Maio e anche di Forza Italia. A Pomigliano, inoltre, non sono presenti liste del Pd né del M5S.

Un altro punto di interesse è Quarto, dove ci sono 5 candidati alla poltrona di sindaco, tra cui l’attuale sindaco Antonio Sabino, sostenuto da Pd e M5S. Tra gli altri candidati, Rosa Capuozzo, espulsa dal Movimento 5 Stelle in seguito al coinvolgimento di alcuni membri della sua maggioranza in un caso giudiziario.

Il voto provincia per provincia

Provincia di Napoli

Nella provincia partenopea andranno al voto anche Boscoreale, Qualiano, Ottaviano, Forio, Grumo Nevano, Cercola e Palma Campania, Pollena Trocchia, Cicciano, Sant’Agnello, e Casamicciola Terme, piccolo comune ischitano alla ribalta per la frana del 26 novembre scorso che ha spazzato 12 vite, Cimitile, San Vitaliano e Scisciano.

Provincia di Avellino

In provincia di Avellino sono 17 i comuni irpini che rinnoveranno i loro consigli, tutti sotto le 15.000 anime (Mugnano del Cardinale, Sant’Angelo Dei Lombardi, Caposele, Volturara Irpina, Vallata, Marzano di Nola, Casalbore, Summonte, Aquilonia, San Potito Ultra, Nusco, Lapio, Conza della Campania, Torre Le Nocelle, Rocca San Felice, Greci e Cairano), ma spiccano Nusco, dove c’è in ballo la successione a Ciriaco De Mita, eletto per due mandati e da poco scomparso; e Cairano, che vanta il singolare record di 5 aspiranti alla carica per 274 abitanti.

Provincia di Benevento

In provincia di Benevento, le urne saranno aperte solo in 14 comuni e tutti sotto i 15.000 abitanti: Montesarchio, Morcone, San Salvatore Telesino, Ceppaloni, San Leucio del Sannio, Vitulano, Ponte, Frasso Telesino, Pontelandolfo, Bucciano, San Lorenzo Maggiore, Castelpagano, Arpaise e San Lupo.

Provincia di Caserta

In provincia di Caserta sono 15 i sindaci da eleggere, di cui 5 tra le città che potrebbero aver bisogno del turno di ballottaggio: Marcianise, Maddaloni, Orta di Atella, San Felice a Cancello e Lusciano. Tra i centri più piccoli Vitulazio, Alife, Cancello ed Arnone, Caiazzo, Riardo, Sant’Angelo d’Alife, Galluccio, Presenzano, Raviscanina e Letino.

Provincia di Salerno

Sono 20, invece, i Comuni della provincia di Salerno chiamati alle urne: oltre a Scafati (dove Pd e M5s portano lo stesso candidato), Pontecagnano Faiano e Campagna, i più popolosi, voteranno i cittadini di Montecorvino Rovella, Pellezzano, Olevano sul Tusciano, San Gregorio Magno, San Mango Piemonte, Atena Lucana, Novi Velia, Ogliastro Cilento, Roccagloriosa, Scala, Castelcivita, Calvanico, Aquara, Laviano, Giungano, Perito e Romagnano al Monte, 341 votanti su una popolazione totale di 375 anime e 3 aspiranti sindaco.