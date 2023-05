Il 19 gennaio ricade come da calendario la festività religiosa per il Santo patrono della città di Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, il vescovo San Catello. La festività viene ripetuta nella seconda domenica di maggio. Un legame storico e religioso molto importante quello che lega Castellammare al suo patrono, considerato il “padre” miracoloso della Città che ha protetto con la sua Santa presenza in numerose occasioni.

Castellammare pronta a celebrare il patrono nella processione primaverile: San Catello

San Catello ritorna così in processione. Avrà inizio alle 18.30 dalla Cattedrale e alle 20:00 è prevista la messa solenne officiata dal Vescovo don Franco Alfano. La statua del Santo Vescovo che percorrerà le strade cittadine e ad oggi venerata, venne commissionata nel 1604 allo scultore napoletano Giovanni Battista, e portata a Stabia il 16 Gennaio 1609.

Il Santo è inginocchiato su un cuscino, con la testa fiera, eretta, con le braccia incrociate sul petto, vestito con gli abiti pontificali (Mitra, Piviale, Pastorale) in atteggiamento di preghiera a Dio e di incoraggiamento e conforto al popolo. Il culto di San Catello fu approvato dalla Sacra Congregazione dei Riti il 13 Settembre del 1729, attribuendo la venerabilità di patrono di Castellammare di Stabia.

San Catello ritorna così a sfilare nelle strade di Castellammare

Tutto sembra essere pronto per la processione di primavera. San Catello ritorna così a sfilare nelle strade di Castellammare, anche se non è stata disposta alcuna festa dal Comune al termine della cerimonia religiosa. Per un’ora e mezza nessuna auto attraverserà le strade di Castellammare di Stabia.

Dato che, in occasione del passaggio della festa patronale, domenica 14 maggio, secondo l’ordinanza dirigenziale è stato ritenuto pertanto necessario, per motivi di sicurezza stradale e di pubblica incolumità, adottare provvedimenti di sospensione temporanea della circolazione e dei divieti di sosta, nelle strade costituenti il percorso processionale, ossia: piazza Giovanni XXIII, via Sarnelli, piazza Principe Umberto, via Santa Maria dell’Orto, via Catello Fusco, via Roma, piazza Spartaco, via Rispoli, piazza Matteotti, corso Vittorio Emanuele, piazza Principe Umberto, via Mazzini.

Francesca Tufano