La struttura delle Nuove Terme del Solaro trasformata in presidio ospedaliero dell’area di Castellammare di Stabia. Una vera e propria rivoluzione si prospetta in campo sanitario. Dopo le indiscrezioni sulla trasformazione dell’area dismessa ormai dal 2016, ovvero quando fu dichiarato il fallimento della partecipata Terme di Stabia spa, arriva il progetto ufficiale dell’Asl per la realizzazione del nuovo ospedale che andrà a sostituire il San Leonardo del viale Europa.

Castellammare, a grandi passi verso la trasformazione delle Nuove Terme in un ospedale

Il direttore generale del coordinamento del sistema sanitario regionale, Antonio Postiglione, ha chiesto attraverso una lettera ufficiale al direttore generale dell’Asl Na 3 sud Giuseppe Russo, la scheda di intervento, relazione tecnica, localizzazione dell’intervento, conformità urbanistica distribuzione dei posti letto per disciplina e il quadro economico del progetto. Si tratta del primo passo ufficiale, che porterà alla realizzazione del nuovo ospedale nella città stabiese. A tal proposito, è stata avviata anche una raccolta di firme tra i cittadini per rivalutare un’area abbandonata al proprio destino ormai da anni.

All’interno della struttura termale si sono verificati infatti diversi furti e raid vandalici, che hanno man mano depotenziato l’intera zona. Tra i promotori della petizione popolare c’è Antonio Coppola, dirigente dell’Asl Napoli 3 sud. “Ancora un altro passo in avanti è stato fatto – afferma – nel nuovo accordo di programma per l edilizia sanitaria, la Regione Campania ha formalmente previsto la realizzazione del nuovo ospedale San Leonardo.

Il nuovo ospedale di Castellammare garantirà servizi sanitari di alto livello

Il lancio della raccolta firme – prosegue Coppola – ha dato il via ad un percorso, che ha portato al recupero dello stabilimento del Solaro come bene pubblico consentendo contemporaneamente la realizzazione di un complesso ospedaliero all’avanguardia e il recupero del parco, di villa Ersilia, del centro congressi e parte del parcheggio per i cittadini di Castellammare”.

Secondo le prime indiscrezioni emerse dagli incontri preliminari tra rappresentanti delle istituzioni e aziende pubbliche interessate, il nuovo ospedale di Castellammare garantirà servizi sanitari di alto livello e potrà contare su strutture all’avanguardia. Uno dei problemi, però, riguarda il San Leonardo, ovvero la struttura sanitaria del viale Europa che sarà abbandonata per far posto al nuovo presidio. Rimane infatti da capire quale sarà il destino dei suoi dipendenti e quali provvedimenti le istituzioni prenderanno per affrontare la situazione.