Terremoto politico nella Lega a Castellammare: si dimette il segretario Casimiro Donnarumma

Terremoto politico nella Lega a Castellammare di Stabia. Si è dimesso il segretario cittadino Casimiro Donnarumma, mentre altri esponenti del direttivo potrebbero a breve seguirlo. Il Carroccio esplode dunque, quando manca ormai un anno alle prossime elezioni amministrative. Ufficialmente, Donnarumma ha motivato questa decisione per esigenze personali e familiari.

Tuttavia, vari ambienti politici stabiesi ipotizzano una vera e propria fuga dalla Lega, che tra l’altro non è riuscita nemmeno ad indicare un nome (sul tavolo del centrodestra) quale possibile candidato sindaco della coalizione. Si prevede dunque un “liberi tutti” tra i seguaci stabiesi di Matteo Salvini. E per la coordinatrice provinciale Tina Donnarumma (ex consigliere comunale a Castellammare) si profila dunque un duro lavoro, per ricostruire il partito in città alla vigilia delle elezioni per il Consiglio comunale, dopo lo scioglimento per infiltrazioni camorristiche dell’amministrazione Cimmino.

Ma quale sarà il futuro politico di Casimiro Donnarumma e degli altri membri del direttivo leghista pronti a cambiare bandiera? Molti potrebbero trovare casa in una delle tante liste civiche che stanno già proliferando in città, mentre non è escluso che qualche esponente del Carroccio ufficializzi a breve il passaggio tra le fila di Fratelli d’Italia. Fatto sta che il centrodestra potrebbe essere alle prese con una vera e propria rivoluzione.