L’XCO Monti di Eboli accoglie il grande circus giovanile del circuito XCO Borbonica Cup

Partiti ufficialmente i preparativi verso la XCO Monti di Eboli del prossimo 28 maggio e per la quarta edizione gli organizzatori della Rampikevoli Mtb hanno deciso di fare le cose in grande grazie all’ingresso nel circuito XCO Borbonica Cup.

Già svolte le prime due prove tra febbraio (Puglia) e marzo (Sicilia), il circuito XCO Borbonica Cup è un progetto condiviso anche dalla Federazione Ciclistica Italiana, a carattere nazionale, nato come incentivo e sviluppo delle attività giovanili da svolgere nel Sud Italia con la cooperazione tra quattro realtà del settore fuoristrada delle già citate regioni Puglia e Sicilia, insieme alla Calabria e alla Campania.

Questa edizione 2023 della cross country, valevole come gara top class, inserita anche nel circuito interregionale lucano-campano X-Country e valevole per l’assegnazione dei titoli regionali FCI Campania agonisti e amatori, ha come scenario di svolgimento la Comunità Emmanuel che si trova in località Monti di Eboli (nata per il recupero di ragazzi con problematiche sociali di ogni genere) e al cui interno si terranno le gare che prevede due distinti percorsi a seconda delle categorie. Quello principale misura 4,8 chilometri con un dislivello di 160 metri a giro riservato a tutte le categorie amatoriali e agonistiche superiori (juniores, under 23 ed élite). Circuito ridotto a 3,4 chilometri ed un dislivello di 110 metri a giro solo per esordienti e allievi uomini e donne, cui si concentreranno le maggiori attenzioni del Borbonica Cup per l’assegnazione dei punti decisivi per il gran finale del Borbonica Cup in Calabria il 25 giugno a Rocca Imperiale.

Il regolamento di gara e le procedure di iscrizione sono disponibili a questo link https://www.mtbonline.it/ Evento/2159-xco-monti-di-eboli.

Spiega Michele Senatore a nome della Rampikevoli Mtb

“Questa edizione della XCO Monti di Eboli è stata arricchita nei contenuti organizzativi per alzare ancora di più il target. Questo ha comportato da parte nostra una voglia di fare qualcosa di innovativo rispetto agli anni passati e da qui l’adesione al Borbonica Cup. Stiamo lavorando minuziosamente sull’allestimento del percorso per renderlo tecnico al punto giusto e per accogliere al meglio i tanti specialisti delle ruote grasse che verranno da ogni parte d’Italia. I ringraziamenti vanno alla Communità Emmanuel che è un po’ casa nostra per aver svolto le prime edizioni, l’amministrazione comunale di Eboli che ci ha dato il patrocinio e un grosso sostegno morale, ma anche ai membri del circuito Borbonica Cup per la fiducia che hanno riposto in noi e per continuare ad insistere su questo progetto volto ad incrementare la partecipazione degli esordienti e degli allievi in un contesto importante”.