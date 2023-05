Ieri sera, intorno alle 20:30, in via Nolana, al civico 134, un tentativo di rapina ha scosso l’assonnata periferia nord di Pompei. Due individui, con il volto coperto e armati di pistola, hanno fatto irruzione in un internet point/sala slot nella zona.

La loro azione criminale è stata prontamente sventata dalla reazione del proprietario dell’attività, che ha ingaggiato una breve colluttazione con i malviventi, riuscendo a metterli in fuga.

Per fortuna, non si sono registrati feriti durante l’irruzione armata. Nel frattempo, i Carabinieri sono giunti sul posto per avviare le indagini, acquisendo le immagini dei sistemi di video-sorveglianza che potrebbero fornire importanti indizi per identificare e catturare i responsabili.