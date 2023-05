Due rapine a pochi chilometri di distanza e a pochi minuti l’una dall’altra hanno scosso le aree periferiche tra Boscoreale e Pompei.

Alle 20:15 di ieri sera, i carabinieri di Torre Annunziata sono stati allertati dal numero d’emergenza 112 per un colpo consumato in una farmacia di via Marra a Boscoreale e non a Torre Annunziata come le prime notizie lasciavano intendere. Due individui con il volto coperto e armati di pistola hanno fatto irruzione nel negozio, impossessandosi dell’incasso prima di fuggire.

Appena un quarto d’ora dopo, i Carabinieri sono stati nuovamente chiamati in azione, questa volta a Pompei, in via Nolana 134, dove sempre due persone, anch’essi con il volto coperto e armati di pistola, avevano tentato di rapinare un internet point e sala slot.

Fortunatamente, in entrambi i casi, non si sono registrati feriti. I militari che sono prontamente intervenuti, sia a Boscoreale che a Pompei, hanno acquisito le registrazioni delle videocamere di sorveglianza presenti nelle vicinanze per cercare di identificare i rapinatori.

Al momento, non sembrano emergere connessioni tra i due episodi. Le forze dell’ordine stanno conducendo le indagini separate per risolvere entrambi i casi ed assicurare alla giustizia i responsabili di questi atti criminali.