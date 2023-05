Presso il Maschio Angioino di Napoli, domani e lunedì, si terrà una bellissima due giorni con VitignoItalia 2023. Il noto sito culturale della città partenopea sarà, quindi, teatro del Salone dei Vini e dei Territori Vitivinicoli Italiani. Un evento molto atteso, in un vero e proprio simbolo del capoluogo campano, che promette una passeggiata nell’Italia del vino e in particolare sulla Campania.

VitignoItalia 2023: al via la due giorni oggi e domani al Maschio Angioino di Napoli

Saranno ben 250 le imprese del settore protagoniste in questi due giorni, le quali proporranno oltre 1500 etichette. Questo evento, tra l’altro, promette anche numeri molto prestigiosi se si pensa al successo di Anteprima VitignoItalia tenutasi a fine novembre dello scorso anno dove, all’Hotel Excelsior di Napoli, erano presenti circa 100 aziende per preview da togliere il fiato.

Un calendario di incontri molto ricco con ben 12 masterclass e approfondimenti sul tema che daranno la possibilità di ampliare ulteriormente la conoscenza su tutti i territori quali la Campania, la Sicilia (presente con l’Istituto Regionale del Vino e dell’Olio) e il Friuli Venezia Giulia. Ovviamente sarà anche possibile degustare le etichette più importanti di cantine storiche.

Napoli la capitale del vino per due giorni

Questo evento renderà la città di Napoli la capitale del vino per due giorni avendo anche un grande seguito a livello mondiale. Infatti VitignoItalia ha intenzione di ribadire la sua forte attenzione verso i mercati stranieri. L’edizione di quest’anno propone anche alcune novità importanti come quella di essere una due giorni, invece che di tre, con collaborazioni di livello eccellente che continueranno anche per questa manifestazioni. Tra le tante troviamo quella con Unicredit, da anni main sponsor della manifestazione.