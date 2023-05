Casamicciola Terme ha un nuovo sindaco, e si tratta di Giosi Ferrandino, europarlamentare di Azione, che è stato eletto come nuovo primo cittadino del Comune. Casamicciola Terme è stato duramente colpito lo scorso 26 novembre da un’alluvione che ha causato la perdita di 12 vite umane e ha devastato diverse zone della città. Ferrandino ha guidato la lista civica “Casamicciola al centro” e ha ottenuto oltre il 55% delle preferenze.

Elezioni a Casamicciola Terme: l’europarlamentare Giosi Ferrandino è il nuovo sindaco

Non è la prima volta che Ferrandino assume il ruolo di sindaco di Casamicciola, infatti, aveva già ricoperto questa carica dal 2002 al 2007. Dopo l’ufficializzazione della sua elezione, Ferrandino ha espresso la sua gratitudine a tutti i casamicciolesi e ha sottolineato l’importanza di affrontare le sfide che il comune sta affrontando. In particolare, ha menzionato un’allerta arancione imminente e la necessità di evacuazione come priorità immediate. Ha affermato che il loro dovere è quello di mettere in sicurezza il paese e contemporaneamente rilanciare il turismo e il commercio, settori che si trovano in una grave crisi.

Fiducia nella sua squadra e nella capacità di rilanciare Casamicciola

Ferrandino è consapevole delle difficoltà che la città sta affrontando, ma ha fiducia nella sua squadra e nella capacità di rilanciare Casamicciola. Il suo obiettivo è quello di garantire la sicurezza degli abitanti e dei visitatori, ma anche di promuovere la ripresa economica e il turismo, che sono fondamentali per il futuro della città. Sarà necessario un lavoro duro e un impegno costante per raggiungere questi obiettivi, ma Ferrandino è fiducioso che, con l’aiuto di tutti i casamicciolesi, si possa costruire un futuro migliore per la comunità.

L’elezione di Ferrandino come sindaco rappresenta un nuovo inizio per Casamicciola Terme dopo l’evento tragico dell’alluvione. È un segnale di speranza e di fiducia nella capacità di riprendersi e ricostruire. Ora la città dovrà unirsi e lavorare insieme per affrontare le sfide e costruire un futuro più sicuro e prospero. Con il supporto della popolazione e con un impegno condiviso, Casamicciola può tornare a splendere come una rinomata località termale e una destinazione turistica di rilievo.