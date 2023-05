Netta affermazione a Cercola per la coalizione guidata da Biagio Rossi che per un soffio non riesce a passare al primo turno. Un risultato che si aggira intorno al 49,6% per le sei liste della coalizione. Uniamoci per Cercola, Liberi e Forti, Fare x Cercola, Free Cercola, Movimento 5 stelle e Per portano a Rossi oltre 4100 voti.

Forse meno di 50 i voti che sono mancati alla coalizione che punta a rompere con il passato amministrativo nella città alle porte del Vesuvio per festeggiare già questa sera con una affermazione attesa ma che stando ai numeri lascia un pizzico di amaro in bocca. Il distacco dal secondo contendente e di oltre 550 voti.

Al ballottaggio fra due settimane don un risultato vicino al 40% ci saranno MD – Movimento Democratico, Cercola #avantinsieme, Partito Democratico, Città Futura, PSI, Europa Verde, Insieme per il Cambiamento che formano la coalizione che ha appoggiato Antonio Silvano, espressione della continuità amministrativa.

Assoluta debacle per gli altri tre candidati che riportano un risultato assolutamente negativo: in tre riportano all’incirca il restante 10%. Il risultato migliore è quello del centrodestra di Giuseppe Esposito con Forza Italia e Fratelli d’Italia che per la prima volta si presentava alle comunali cercolesi. A seguire Gaetano Busiello e Mariarosaria Donnarumma.

Come confermatoci dallo stesso candidato Biagio Rossi, al momento sono da verificare ancora diverse schede contestate, ma è improbabile che riescano a colmare in piccolo ma determinate divario per raggiungere la maggioranza necessaria per la vittoria.

La parola dunque passerà nuovamente agli elettori per scegliere quale sinistra mandare al governo della città. Il ballottaggio tra domenica 28 e lunedì 29 maggio. Come per il primo turno delle amministrative i seggi resteranno aperti dalle ore 7 alle 23 per il primo giorno e dalle ore 7 alle 15 per il secondo. Alle 15 di lunedì inizierà nuovamente lo spoglio delle schede.