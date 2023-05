La città di Cimitile, situata nella provincia di Napoli, ha una nuova sindaca, ed è Filomena Balletta, candidata di Cimitile Nuova, che ha conquistato la poltrona di primo cittadino. Balletta ha ottenuto il 60,07% dei voti, mentre il suo avversario, Massimo Scala, si è fermato al 39,93%. La vittoria di Balletta rappresenta un trionfo per la lista Cimitile Nuova e il risultato di un intenso impegno e una campagna elettorale ben condotta.

Elezioni a Cimitile, una fascia “rosa” per la città

Tuttavia, la giornata elettorale non è stata priva di incidenti a Cimitile. Pochi ore prima dell’annuncio dei risultati, i carabinieri hanno denunciato un uomo del posto, un 40enne, per aver indossato illecitamente un cartellino che lo identificava come “Rappresentante di lista” e aver tentato di fotografare il presidente e gli scrutatori all’interno di una sezione elettorale. L’intervento delle forze dell’ordine ha svelato che l’uomo non era effettivamente un rappresentante di lista, avviando quindi ulteriori indagini sull’incidente.

Nella stessa giornata, i carabinieri hanno anche sanzionato quattro candidati che sono stati sorpresi nelle immediate vicinanze dei seggi elettorali senza rispettare la distanza minima consentita. Questo episodio sottolinea l’importanza del rispetto delle regole e delle norme durante le elezioni, garantendo la correttezza e la trasparenza del processo democratico.

Filomena Balletta è la nuova sindaca

Nonostante questi episodi isolati, la vittoria di Filomena Balletta rimane il punto focale della giornata. La sua elezione come sindaca di Cimitile porta con sé speranza e nuove prospettive per la città. Balletta e il suo team si trovano di fronte a importanti sfide, ma sono determinati a lavorare sodo per il bene della comunità. La nuova sindaca ha sottolineato l’importanza di rilanciare Cimitile, promuovendo lo sviluppo economico, il turismo e migliorando la qualità della vita dei cittadini.

Con il mandato conferito da una maggioranza significativa di voti, Filomena Balletta ha l’opportunità di realizzare il suo programma e di portare avanti i cambiamenti necessari per Cimitile. Ora inizia un nuovo capitolo per la città, e la sindaca e il suo team si preparano a fare del loro meglio per portare avanti un’amministrazione trasparente e costruttiva, con l’obiettivo di promuovere il progresso e il benessere di tutti i cittadini di Cimitile.