A Boscoreale vince Pasquale Di Lauro battendo nettamente il suo contendente Francesco Faraone con una coalizione di centrodestra.

Il centrodestra forte di quasi tutte le forze politiche dell’attuale governo nazionale, ad eccezione della Lega che ha scelto di non scendere in campo, è stato appoggiato dalle liste:

Fratelli d’Italia, Forza Italia, Movimento per Bosco-Reale, Boscoreale Libera e Democratica, Insieme per Boscoreale, Boscoreale 2.0, Movimento Popolare Campano-Partite Iva Campania, Rinascimento Vittorio Sgarbi.

Con Di Lauro il Movimento 5 Stelle e altre 6 civiche: Sergianni – Boscoreale Libera, People Boscoreale, Uniti per Boscoreale, PDP – Proposta Democratica Popolare, Progetto per Boscoreale, Boscoreale nel Cuore. Il Pd, nonostante Boscoreale sia la cittadina del consigliere campano Mario Casillo, il più votato alle regionali del 2020, non si è presentato con il proprio simbolo. Ma del resto è la terza volta che il Pd, per scelta politica, resta ufficialmente fuori dalla contesa elettorale, pur lavorando comunque per una “convivenza allargata” all’interno della coalizione che ha appoggiato Di Lauro.

Una strategia che alla luce dei risultati odierni ha ancora una volta premiato. Pasquale Di Lauro diventa sindaco di Boscoreale dopo lo scioglimento dell’amministrazione Diplomatico che era comunque giunta in dirittura d’arrivo cadendo a qualche mese dalla tornata elettorale.