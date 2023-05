Elezioni ad Ottaviano, nessun dubbio sin dai primi scrutini: Biagio Simonetti è il nuovo sindaco

Il nome del nuovo sindaco di Ottaviano è emerso con chiarezza sin dall’inizio dello spoglio: si tratta di Biagio Simonetti, candidato sostenuto dal centrodestra. Simonetti diventa così il nuovo primo cittadino di Ottaviano in seguito alle elezioni comunali che si sono tenute il 14 e 15 maggio 2023. Il suo avversario, Nando Federico, a capo di un gruppo di liste civiche, è stato immediatamente lasciato alle spalle.

Nonostante Ottaviano conti oltre 15mila abitanti, il ballottaggio non era previsto in quanto i candidati sindaci erano soltanto due. Questa giornata è stata determinante per la scelta del nuovo sindaco e per la composizione del consiglio comunale.

Elezioni ad Ottaviano, nessun dubbio sin dai primi scrutini

Biagio Simonetti, candidato sindaco sostenuto da gran parte della coalizione di maggioranza che ha abbandonato il Comune lo scorso agosto, ha ottenuto il 58,9% dei voti. Nando Federico si è posizionato più indietro, fermandosi al 41,1%.

La vittoria di Simonetti rappresenta un’affermazione netta del centrodestra a Ottaviano. Ora, il nuovo sindaco dovrà assumere le redini dell’amministrazione comunale e affrontare le sfide e le responsabilità che lo attendono. I cittadini di Ottaviano si aspettano che Simonetti porti avanti un programma di sviluppo e miglioramento del comune, affrontando le questioni locali con dedizione e competenza.

Biagio Simonetti è il nuovo sindaco

La composizione del consiglio comunale sarà altrettanto importante per delineare la futura governance di Ottaviano. I cittadini sperano che le forze politiche rappresentate in consiglio lavorino insieme per il bene della comunità, mettendo da parte le divisioni partitiche e concentrando gli sforzi sul progresso del comune.

Ora, spetta al neoeletto sindaco e alla nuova amministrazione guidare Ottaviano verso un futuro migliore, affrontando le sfide economiche, sociali e infrastrutturali che il Comune si trova ad affrontare. La popolazione di Ottaviano confida nella capacità di Biagio Simonetti e del suo team di realizzare le promesse fatte durante la campagna elettorale e di lavorare per il benessere di tutti i cittadini.