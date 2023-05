Elezioni a Pomigliano d’Arco: l’83enne Lello Russo eletto sindaco per la settima volta

Lello Russo è il nuovo sindaco di Pomigliano d’Arco in seguito alle elezioni comunali che si sono tenute il 14 e 15 maggio 2023. Quattro candidati si sono sfidati per la carica di sindaco in questa competizione elettorale.

Lello Russo, primario in pensione di 83 anni, senatore della Repubblica per l’XI legislatura e sindaco di Pomigliano per ben sei mandati, ha rappresentato la coalizione Riformista che ha raccolto l’appoggio di ben 11 liste. Russo, con la sua vasta esperienza politica e amministrativa, ha conquistato il sostegno di una significativa porzione dell’elettorato locale, in alcune zone della città ha superato l’80% attestandosi alla fine a oltre il 73%.

Le prime dichiarazioni del sindaco Raffaele Russo

“Dovrò ancora lavorare per la mia città a fronte dell’ampio consenso ricevuto con oltre il 73% dei voti. Affronterò questo nuovo compito con la necessaria saggezza ed autorevolezza. La prima cosa che farò con il mio amico comandante Luigi Maiello porterò i vigli urbani senza auto e senza moto in giro a piedi per la città a controllare i vari aspetti della vita sei miei concittadini”. Queste le prime dichiarazioni di Russo che ha confermato: “A Pomigliano non c’è la camorra. Chi dice il contrario mi dicesse quali sono i clan in città”.

Russo ha poi concluso mandando un messaggio ai suoi elettori “e anche a chi non mi ha votato” dicendo: “Assieme faremo grandi cose”

Uno dei contendenti è stato Vito Fiacco, noto come Fender, membro del gruppo Rinascita. Fiacco è un giovane di classe ’98 che ha cercato di presentare un’alternativa ai candidati più affermati, portando avanti una visione innovativa e propositiva per la comunità di Pomigliano d’Arco.

Il terzo candidato in lizza è stato Marco Iasevoli, un giornalista di 43 anni che ricopre il ruolo di responsabile diocesano e nazionale di Azione Cattolica. Iasevoli ha proposto una lista denominata “Per le Persone e la Comunità”, mettendo l’accento sulle esigenze e le priorità delle persone e del tessuto sociale locale.

Nonostante la presenza di due sfidanti validi, Lello Russo ha ottenuto il sostegno maggioritario degli elettori di Pomigliano d’Arco, dimostrando la fiducia che la comunità ripone in lui e nella sua capacità di guidare il comune verso lo sviluppo e il benessere dei cittadini.

Ora, il sindaco rieletto dovrà affrontare le sfide che la comunità locale sta affrontando, tra cui la promozione dell’occupazione, il potenziamento dei servizi pubblici, la tutela dell’ambiente e lo sviluppo sostenibile del territorio.

La rielezione di Lello Russo come sindaco di Pomigliano d’Arco rappresenta una conferma della fiducia che gli elettori hanno riposto in lui, così come un riconoscimento del suo impegno e delle sue capacità di leadership nel servire la comunità locale. Ora spetta a lui lavorare per onorare questa fiducia e guidare Pomigliano d’Arco verso un futuro migliore.