Antonio Sabino è stato riconfermato sindaco di Quarto dopo le elezioni comunali che si sono svolte il 14 e il 15 maggio. La competizione elettorale ha visto la partecipazione di cinque candidati a sindaco, sei partiti e undici liste civiche, con un totale di 389 aspiranti consiglieri.

Elezioni a Quarto, Antonio Sabino è stato riconfermato sindaco: “Vittoria al primo turno”

Uno dei candidati di spicco era Massimo Carandente Giarrusso, sostenuto dalla civica Quarto Rinasce, con Salvatore Bagni, ex centrocampista del Napoli, come capolista. Giarrusso, già sindaco di Quarto in passato ma successivamente sciolto per infiltrazioni camorristiche, aveva ottenuto l’approvazione dalla Prefettura per presentarsi nuovamente come candidato dopo cinque anni.

Il sindaco uscente, Antonio Sabino, invece, era sostenuto da un’ampia coalizione di centrosinistra che includeva il Partito Democratico, il Movimento 5 Stelle, Europa Verde, la civica Un’altra città guidata da Davide Secone, il movimento Free Quarto e le liste Insieme Sabino Sindaco e Quarto Libera. Il centrodestra appoggiava l’ex vicesindaco della giunta Sabino, Giuseppe Martusciello, con una coalizione composta da Forza Italia, Lega, Fratelli d’Italia e la civica “Movimento Flegreo”.

La riconferma di Antonio Sabino come sindaco di Quarto

La consigliera comunale uscente Rosa Capuozzo, la prima donna sindaco del Movimento 5 Stelle in Campania nel 2015, si presentava con una coalizione civica formata da Sos Quarto, Coraggio Quarto e Ora Quarto Flegreo. Il consigliere uscente Giovanni Santoro, invece, aveva il sostegno di una sola civica, Lista Santoro. Le elezioni a Quarto hanno rappresentato una competizione elettorale animata, con una vasta partecipazione civica e diverse coalizioni che si sono presentate per conquistare il sostegno degli elettori.

La riconferma di Antonio Sabino come sindaco di Quarto riflette il consenso ottenuto dalla sua coalizione di centrosinistra, che ha dimostrato di godere della fiducia della comunità locale. Spetterà al sindaco Sabino guidare il comune di Quarto affrontando le sfide che la città si trova ad affrontare, tra cui lo sviluppo socio-economico, il miglioramento delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché la promozione del benessere dei cittadini. La partecipazione civica e l’ampia scelta di candidati hanno dato voce alle diverse visioni per il futuro di Quarto, dimostrando l’importanza del coinvolgimento dei cittadini nella vita politica locale.