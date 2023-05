Elezioni a Sant'Agnello: Antonino Coppola eletto nuovo sindaco, un medico cardiologo alla guida della cittadina costiera

Antonino Coppola, un medico cardiologo e capo della civica Sant’Agnello Autentica, è stato eletto come nuovo sindaco di Sant’Agnello nelle elezioni comunali che si sono svolte il 14 e 15 maggio 2023. La città costiera è stata teatro di una sfida a due per conquistare la fascia tricolore.

Nelle urne, si sono confrontati Antonino Coppola e Giuseppe Coppola. Antonino Coppola, un medico cardiologo con una solida esperienza professionale, ha guidato la lista civica Sant’Agnello Autentica. Giuseppe Coppola, un commercialista e membro della maggioranza uscente, ha invece rappresentato la lista Sant’Agnello Prima di Tutto.

Elezioni a Sant’Agnello: Antonio Coppola eletto nuovo sindaco, un medico cardiologo alla guida della cittadina costiera

La lista Sant’Agnello Prima di Tutto è stata ideata dal sindaco uscente Piergiorgio Sagristani, che non era più eleggibile per un terzo mandato consecutivo. Pertanto, l’elezione ha visto sfidarsi due candidati di spicco, entrambi con una presenza consolidata nella comunità locale.

Va sottolineato che non c’era spazio per una terza lista in questa competizione elettorale, poiché il Movimento 5 Stelle non ha preso parte alla contesa. Ciò ha ridotto la sfida alla scelta tra le due civiche rappresentate da Antonino Coppola e Giuseppe Coppola.

Una svolta significativa per la cittadina costiera

La vittoria di Antonino Coppola come nuovo sindaco di Sant’Agnello rappresenta una svolta significativa per la cittadina costiera. La sua esperienza come medico cardiologo e il suo coinvolgimento nella comunità tramite la civica Sant’Agnello Autentica hanno sicuramente influenzato la scelta degli elettori.

Il nuovo sindaco si troverà ad affrontare diverse sfide che la città affronta, tra cui lo sviluppo turistico, il miglioramento delle infrastrutture e dei servizi pubblici, e la promozione del benessere dei cittadini. La sua elezione segna anche un cambiamento nella leadership locale, aprendo nuove prospettive per lo sviluppo della città e l’implementazione di politiche volte a migliorare la qualità della vita dei residenti.

Sant’Agnello si appresta quindi ad iniziare un nuovo capitolo della sua storia sotto la guida del medico cardiologo Antonino Coppola. Spetterà a lui dimostrare la sua capacità di governare e rispondere alle esigenze della comunità, portando avanti una visione di sviluppo sostenibile e miglioramento del benessere collettivo.