A Torre del Greco, la corsa per la poltrona di sindaco si giocherà al ballottaggio tra Luigi Mennella e Ciro Borriello. L’avvocato penalista Mennella, candidato del centrosinistra, ha ottenuto il 47% circa delle preferenze, sfiorando l’elezione diretta, ma è stato trascinato al ballottaggio da Borriello, candidato della coalizione di centrodestra, che ha ottenuto il 43% circa dei voti. Più distanziato risulta Luigi Caldarola, con l’8% delle preferenze, mentre i due outsider Michele Battiloro ed Eligio Poetini sono decisamente lontani.

Elezioni a Torre del Greco, non riesce il “colpaccio” a Luigi Mennella

Luigi Mennella, avvocato penalista con una passione per la politica, si è candidato alla poltrona di sindaco con il sostegno di un’inedita coalizione che vede alleati il Partito Democratico (Pd) e il Movimento 5 Stelle (M5s). La coalizione di centro-sinistra che lo sostiene conta anche su un gruppo di liste civiche, per un totale di 11 liste, tra cui Alleanza Democratica, Cuore Torrese, Europa Verde, Mennella Sindaco, Movimento 5 Stelle, Movimento Popolare Torrese, Partito Democratico, Per le persone e la comunità, Sinistra civica ambientalista, Torre del Greco sul serio-Pri e Valerio Ciavolino per Torre.

Sarà ballottaggio per la poltrona di sindaco con Ciro Borriello

Ciro Borriello, medico chirurgo di professione, ha lavorato presso l’Ospedale Maresca e la Clinica S.Maria la Bruna di Torre del Greco. Attualmente, oltre che nella città corallina, opera anche in altre strutture a Foggia e Vallo della Lucania. Borriello si presenta con il simbolo di Forza Italia e ha ottenuto l’appoggio dell’Udc e di 6 liste civiche, per un totale di 8 simboli a sostegno della sua candidatura. Tuttavia, ha dovuto affrontare il rifiuto di Fratelli d’Italia, a causa dei suoi problemi giudiziari. Borriello ha comunque sottolineato che tali questioni riguardano Roma e che la realtà locale è differente.

Il ballottaggio sarà una sfida serrata tra Mennella e Borriello, e la posta in gioco è l’incarico di sindaco di Torre del Greco. Entrambi i candidati dovranno ora rafforzare le proprie alleanze e cercare di conquistare il sostegno degli elettori rimasti fedeli agli altri candidati. La campagna elettorale entrerà in una fase decisiva, con entrambi i contendenti che cercheranno di convincere i cittadini con le loro proposte e il loro programma.