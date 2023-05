Tremendo incidente a Marigliano, muore ragazza di 22 anni: “Trafitta da una sbarra”

Nella serata di ieri a Marigliano, nel Napoletano, si è verificato un tragico incidente stradale che ha causato la morte di I.A. una ragazza di 22 anni. Secondo le prime informazioni, la giovane, alla guida di una Fiat Panda, ha perso il controllo del veicolo mentre percorreva una strada sterrata in via Nuova del Bosco, finendo per collidere contro una sbarra in disuso.

L’impatto è stato devastante, poiché la sbarra ha perforato il faro dell’auto e ha trafigurato la giovane di Somma Vesuviana, causandone il decesso sul colpo. La tragica scena ha richiesto l’intervento immediato dei carabinieri di Castello di Cisterna, che sono giunti sul luogo dell’incidente intorno alle 23:30.

I militari hanno provveduto a sequestrare l’auto coinvolta nell’incidente e hanno disposto il trasporto della salma su disposizione dei magistrati competenti. Al fine di chiarire le dinamiche dell’incidente, sarà eseguita un’autopsia sul corpo della giovane vittima.

L’intera comunità di Marigliano è stata colpita da questa tragica notizia, che ha sconvolto tutti coloro che hanno appreso dell’incidente. La perdita di una vita così giovane e piena di potenziale è un duro colpo per familiari, amici e conoscenti della ragazza.

Gli incidenti stradali rappresentano una triste realtà che continua a mietere vittime e a lasciare ferite profonde nella società. La notizia dell’autopsia sulla salma della giovane vittima susciterà sicuramente ulteriori riflessioni sulla causa dell’incidente e potrebbe fornire informazioni cruciali per prevenire futuri tragici eventi stradali simili. In questo momento di profondo dolore, la comunità si unisce per esprimere le proprie condoglianze alla famiglia colpita da questa tragica perdita.