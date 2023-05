Nuove date di “A Vico per Cacio”, tre giorni di spettacoli e degustazioni nel nome dell’arte casearia

A causa delle avverse condizioni meteo previste per questo fine settimana, l’amministrazione comunale di Vico Equense e gli organizzatori hanno deciso di rinviare “A Vico per Cacio”. La kermesse dedicata a un’eccellenza vicana vi dà appuntamento a giugno. Da giovedì 1 a sabato 3 giugno la borgata di Arola si trasformerà in un unico grande incubatore di specialisti dell’arte casearia.

Nuove date di “A Vico per Cacio”

L’evento, promosso dalla Città di Vico Equense proporrà tre giornate di iniziative degustative e di riscoperta della tradizione locale, il motore propulsivo di un’economia territoriale che punta il suo valore sul lavoro appassionante di intere famiglie dedite da generazioni alla lavorazione del latte.

Tre giorni di spettacoli e degustazioni nel nome dell’arte casearia

Nei prossimi giorni verranno programmati nuovi allestimenti per rendere ancora più speciale l’appuntamento con l’evento organizzato dalla Pro Loco Monte Faito – Moiano che riunisce tutti i 27 caseifici del territorio di Vico Equense per valorizzare il prodotto caseario locale. Considerato un’eccellenza dell’enogastronomia del territorio e uno degli asset per la candidatura a “Città Creativa del Gusto Unesco”. Saranno tre giorni di spettacoli, attrazioni, assaggi, laboratori, musica popolare e tanto altro ancora.